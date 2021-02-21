شكرا لقرائتكم خبر عن قادش يحقق تعادلًا قاتلًا مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق قادش تعادلًا قاتلًأ مع نظيره برشلونة على ملعب كامب نو بنتيجة 1- 1، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة بهدف عن طريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 32، فيما عادل قادش النتيجة عن طريق ركلة جزاء أيضًا بهدف سجله أليكس فيرنانديز في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 47، في المركز الثالث، فيما رفع قادش رصيده إلى 25 نقطة ارتقى بها إلى المركز الـ14.