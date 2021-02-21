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قادش يحقق تعادلًا قاتلًا مع برشلونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق قادش تعادلًا قاتلًأ مع نظيره برشلونة على ملعب كامب نو بنتيجة 1- 1، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ24 من .

وتقدم برشلونة بهدف عن طريق ليونيل من ركلة جزاء في الدقيقة 32، فيما عادل قادش النتيجة عن طريق ركلة جزاء أيضًا بهدف سجله أليكس فيرنانديز في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 47، في المركز الثالث، فيما رفع قادش رصيده إلى 25 نقطة ارتقى بها إلى المركز الـ14.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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