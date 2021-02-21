شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن مواعيد جولات الحسم لبطولة الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، عن موعد استئناف دوري المحترفين المعلق من الموسم الماضي.

وحدد اتحاد اليد، يومي 1 و2 أبريل المقبل، موعدًا لاستكمال البطولة لتحديد البطل، على أن تستكمل آخر جولتين فيه بنفس القوائم القديمة للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في الجولة قبل الأخيرة مع سبورتنج يوم 1 أبريل، على أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي في الجولة الأخيرة من البطولة يوم 2 أبريل.

الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول دوري الموسم الماضي برصيد 34 نقطة، متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.