شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية يحتفلون بشفاء رئيس «الأوليمبية» المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رؤساء مجالس إدارات وقيادات الاتحادات الرياضية على الاحتفال بعودة المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إلى ممارسة مهام منصبه، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وتجمع رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية في حديقة اللجنة الأوليمبية المصرية في جلسة ودية احتفالًا بتماثل «حطب» للشفاء، بعد وعكة صحية وعودته إلى ممارسة مهام منصبه والتواجد لمتابعة كل الاستعدادات لجميع الاتحادات للبطولات الحالية والاستعدادات لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.

ووجّه «حطب» الشكر إلى كل الحضور على تواجدهم، مؤكدًا أن الجلسة الودية التي عُقدت اليوم تؤكد عمق العلاقات بين جميع أفراد المنظومة الرياضية المصرية.