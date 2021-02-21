رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية يحتفلون بشفاء رئيس «الأوليمبية» المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية يحتفلون بشفاء رئيس «الأوليمبية» المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رؤساء مجالس إدارات وقيادات الاتحادات الرياضية على الاحتفال بعودة المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إلى ممارسة مهام منصبه، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.
وتجمع رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية في حديقة اللجنة الأوليمبية المصرية في جلسة ودية احتفالًا بتماثل «حطب» للشفاء، بعد وعكة صحية وعودته إلى ممارسة مهام منصبه والتواجد لمتابعة كل الاستعدادات لجميع الاتحادات للبطولات الحالية والاستعدادات لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.
ووجّه «حطب» الشكر إلى كل الحضور على تواجدهم، مؤكدًا أن الجلسة الودية التي عُقدت اليوم تؤكد عمق العلاقات بين جميع أفراد المنظومة الرياضية المصرية.
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