شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيله لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في إياب دور الـ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل راسينج كلوب ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم بملعب الدفاع في لقاء الإياب، بعدما سبق لبيراميدز أن حقق الفوز بهدفين دون مقابل في الذهاب بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي- أحمد أيمن منصور- أسامة جلال- محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى- أحمد توفيق- إيريك تراوري- نبيل دونجا- رمضان صبحي

خط الهجوم: دييجو رولان

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد الشناوي- محمود وادي- محمد فاروق- إبراهيم حسن- محمود حمادة- إبراهيم عادل- علي جبر