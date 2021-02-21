شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يكشف كواليس جلستة مع اللجنة الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن الجلسة التي عقدها مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة كانت إيجابية وتم مناقشة احتياجات المنتخب المتعلقة بمعسكره المغلق خلال أجندة شهر مارس المقبل.

وقال حسام البدري إن الجلسة كانت مثمرة للغاية مع المهندس أحمد مجاهد وباقي أعضاء اللجنة محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض بعد تأكيدهم على دعم المنتخب الوطني ووضعه في أولي اهتماماتهم بما يعود بالنفع على مسيرة المنتخب خلال مشوار التصفيات.

وأشاد المدير الفني للفراعنة برغبة رئيس اللجنة الثلاثية وحماسه في توفير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب بتأكيده على كامل الدعم والمساندة خلال تلك المرحلة لاسما وأن هذه الفترة تشهد ارتباطات عديدة سواء كان في مشوار تصفيات التأهل لأمم أفريقيا أو مشوار التأهل لمونديال كأس العالم.

وأشار «البدري» إلى أنه سيبدأ مع جهازه الفني طارق مصطفى وأحمد ايوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي في التحضير للفترة القادمة والتركيز على مرحلة الاستعداد لمواجهة كينيا وجزر القمر.