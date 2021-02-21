شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق قوي من أمير مرتضى منصور على أزمة طائرة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك سابقًا، على أزمة طائرة النادي الأبيض والتي اضطرت للبقاء في الجزائر لعدة ساعات بسبب عدم الحصول على تصريح لعبور الأجواء الموريتانية في طريقها إلى السنغال لملاقاة تونجيث.

وقال أمير مرتضى، عبر حسابه على "تويتر": "حتى رحلة الطيران مش عارفين!! وطبعاً هتقوله في ايادي خفية بوظت الرحلة".