شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يُنهي الشوط الأول بهدف نظيف في ديربي الغضب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره إيه سى ميلان، في ديربى الغضب، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدورى الإيطالى، على ملعب سان سيرو.

أحرز هدف التقدم لفريق إنتر ميلان، الأرجنتينى، لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

يذكر أن الإنتر يحتل صدارة جدول الترتيب في الدورى الإيطالى برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن إيه سي ميلان، الذي يحتل المركز الثانى برصيد 49 نقطة.