أزمة طائرة الزمالك العالقة في الجزائر على طريق الحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة المصرية أن أزمة بعثة ​الزمالك​ العالقة في ​الجزائر​ في طريقها للحل، بعد تدخل وزير الرياضة المصري، ​أشرف صبحي​.



وتوجهت بعثة الزمالك من القاهرة على متن طائرة خاصة مساء السبت، إلى السنغال لمواجهة تونغيت، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، وأدى عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية لهبوط الطائرة في الجزائر لحين الحصول على التصريح.

وتأخر وصول بعثة الزمالك، يهدد التدريب الأول للفريق الذى من المفترض أن يخوضه الأحد، على أن يخوض الاثنين، التمرين الأخير قبل المباراة.