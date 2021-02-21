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أزمة طائرة الزمالك العالقة في الجزائر على طريق الحل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة طائرة الزمالك العالقة في الجزائر على طريق الحل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة المصرية أن أزمة بعثة ​الزمالك​ العالقة في ​الجزائر​ في طريقها للحل، بعد تدخل وزير المصري، ​أشرف صبحي​.

وتوجهت بعثة الزمالك من القاهرة على متن طائرة خاصة مساء السبت، إلى السنغال لمواجهة تونغيت، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، وأدى عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية لهبوط الطائرة في الجزائر لحين الحصول على التصريح.

وتأخر وصول بعثة الزمالك، يهدد التدريب الأول للفريق الذى من المفترض أن يخوضه الأحد، على أن يخوض الاثنين، التمرين الأخير قبل المباراة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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