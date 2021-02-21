رقم سلبي لـ مورينيو في مسيرته التدريبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

سقط فريق ​توتنهام​ تحت قيادة مدربه البرتغالي ​جوزيه مورينيو​ في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ امام مضيفه ​وست هام يونايتد​ بنتيجة 1 – 2، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من هذه البطولة.



واعلنت شبكة اوبتا للاحصائيات ان مورينيو حصد 81 نقطة في أول 50 مباراة له مع توتنهام، الذي استلم تدريبه خلال الموسم الماضي، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وتعد هذه أدنى حصيلة لمورينيو في أول 50 مباراة له خلال مسيرته كمدرب مع الفرق التي تولى الإشراف عليها في مسابقات الدوري.

يذكر ان مورينيو حقق 124 نقطة في أول 50 مباراة له مع بورتو، و126 نقطة في فترته الأولى مع تشيلسي، و113 مع إنتر ميلانو، و123 مع ريال مدريد و114 في فترته الثانية مع تشيلسي، و95 مع مانشستر يونايتد.