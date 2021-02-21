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الدوري الإسباني: برشلونة يستمر في التعثر ويتعادل مع قادش

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر : يستمر في التعثر ويتعادل مع قادش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 24 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، واصل فريق ​برشلونة​ تعثّره بعد تعادل مخيب 1-1 مع فريق ​قادش​ في المباراة التي جرت على ملعب الكامب نو.

استهل التسجيل فريق رونالد كومان في الدقيقة 32 عن طريق ركلة جزاء سجلها نجم الفريق ليونيل لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 1-0.

وقد فشل في إضافة هدف آخر طوال الشوط الثاني، ليعود قادش في الدقائق الأخيرة ويسجل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب اليخاندرو فيرنانديز في الدقيقة 89.  

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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