الدوري الإسباني: برشلونة يستمر في التعثر ويتعادل مع قادش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 24 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، واصل فريق ​برشلونة​ تعثّره بعد تعادل مخيب 1-1 مع فريق ​قادش​ في المباراة التي جرت على ملعب الكامب نو.



استهل التسجيل فريق رونالد كومان في الدقيقة 32 عن طريق ركلة جزاء سجلها نجم الفريق ليونيل ميسي لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 1-0.

وقد فشل في إضافة هدف آخر طوال الشوط الثاني، ليعود قادش في الدقائق الأخيرة ويسجل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب اليخاندرو فيرنانديز في الدقيقة 89.