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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإسباني: برشلونة يستمر في التعثر ويتعادل مع قادش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021
ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، واصل فريق برشلونة تعثّره بعد تعادل مخيب 1-1 مع فريق قادش في المباراة التي جرت على ملعب الكامب نو.
استهل التسجيل فريق رونالد كومان في الدقيقة 32 عن طريق ركلة جزاء سجلها نجم الفريق ليونيل ميسي لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 1-0.
وقد فشل في إضافة هدف آخر طوال الشوط الثاني، ليعود قادش في الدقائق الأخيرة ويسجل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب اليخاندرو فيرنانديز في الدقيقة 89.