اخبار الرياضه

الدوري الفرنسي: مونبلييه يتفوّق على رين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الفرنسي: مونبلييه يتفوّق على رين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

فاز فريق ​مونبلييه​ بنتيجة 2 – 1 على فريق ​رين​ ضمن منافسات الأسبوع ال26 في ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم. سجل هدفي مونبلييه لاعبه ستيفي مافيديدي في الدقيقتين 17 و 27. 

بينما سجل هدف رين سيرهو غويراسي في الدقيقة 78. 

سدد مونبلييه 12 مرة واصاب المرمى 7 مرات، بينما سدد رين 14 مرة واصاب المرمى 5 مرات. كانت نسبة الإستحواذ لصالح رين ب65%. إرتكب مونبلييه 10 اخطاء بينما ارتكب رين 12 خطأ. شهدت المباراة منح 3 بطاقات صفراء، كان 2 منها من نصيب رين.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا