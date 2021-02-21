الدوري الفرنسي: مونبلييه يتفوّق على رين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

فاز فريق ​مونبلييه​ بنتيجة 2 – 1 على فريق ​رين​ ضمن منافسات الأسبوع ال26 في ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم. سجل هدفي مونبلييه لاعبه ستيفي مافيديدي في الدقيقتين 17 و 27.



بينما سجل هدف رين سيرهو غويراسي في الدقيقة 78.

سدد مونبلييه 12 مرة واصاب المرمى 7 مرات، بينما سدد رين 14 مرة واصاب المرمى 5 مرات. كانت نسبة الإستحواذ لصالح رين ب65%. إرتكب مونبلييه 10 اخطاء بينما ارتكب رين 12 خطأ. شهدت المباراة منح 3 بطاقات صفراء، كان 2 منها من نصيب رين.