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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ مورا مع توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021
تمكن النجم البرازيلي لنادي توتنهام لوكاس مورا من تحقيق رقمًا مميزًا بعد تسجيله هدف فريقه الأول ضد وست هام، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الانكليزي الممتاز.
واعلنت شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات، فقد سجل لوكاس مورا في مباريات متتالية مع توتنهام في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ آب 2018.
وكانت هذه المباراة قد انتهت بنتيجة 2 – 1 لصالح فريق وست هام، واتت اهداف الفريق الفائز عن طريق كل من ميشيل انطونيو في الدقيقة التاسعة، وجيسي لينغارد في الدقيقة 49.