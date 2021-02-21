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رقم مميز لـ مورا مع توتنهام

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ مورا مع توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

تمكن النجم البرازيلي لنادي ​توتنهام​ ​لوكاس مورا​ من تحقيق رقمًا مميزًا بعد تسجيله هدف فريقه الأول ضد ​وست هام​، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 25 من ​الدوري الانكليزي الممتاز​.

واعلنت شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات، فقد سجل لوكاس مورا في مباريات متتالية مع توتنهام في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ آب 2018.

وكانت هذه المباراة قد انتهت بنتيجة 2 – 1 لصالح فريق وست هام، واتت اهداف الفريق الفائز عن طريق كل من ميشيل انطونيو في الدقيقة التاسعة، وجيسي لينغارد في الدقيقة 49.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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