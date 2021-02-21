الدوري الإنكليزي: وست هام يفوز على توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

فاز فريق ويست هام يونايتد بنتيجة 2 – 1 على فريق ​توتنهام​ ضمن منافسات الجولة ال25 من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​. سجّل هدفي ​وست هام​ كل من ميكيل انطونيو في الدقيقة 5 وجيسي ليندغارد في الدقيقة 47. بينما سجل هدف توتنهام لوكاس موريا في الدقيقة 64.



سدد وست هام 4 مرات واصاب المرمى 4 مرات بينما سدد توتنهام 20 مرة واصاب المرمى 4 مرات. نسبة الإستحواذ كانت لصالح توتنهام ب69 %. ارتكب وست هام 14 خطأ بينما توتنهام أرتكب 7 اخطاء. شهدت المباراة منح 7 بطاقات صفراء كانت 4 منها من نصيب وست هام.