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الدوري الإنكليزي: وست هام يفوز على توتنهام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

فاز فريق ويست هام يونايتد بنتيجة 2 – 1 على فريق ​توتنهام​ ضمن منافسات الجولة ال25 من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​. سجّل هدفي ​وست هام​ كل من ميكيل انطونيو في الدقيقة 5 وجيسي ليندغارد في الدقيقة 47. بينما سجل هدف توتنهام لوكاس موريا في الدقيقة 64.

سدد وست هام 4 مرات واصاب المرمى 4 مرات بينما سدد توتنهام 20 مرة واصاب المرمى 4 مرات. نسبة الإستحواذ كانت لصالح توتنهام ب69 %. ارتكب وست هام 14 خطأ بينما توتنهام أرتكب 7 اخطاء. شهدت المباراة منح 7 بطاقات صفراء كانت 4 منها من نصيب وست هام.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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