غوارديولا: أعلم أن بعض اللاعبين سيرحلوا خلال الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

لفت المدرب بيب ​غوارديولا​ إلى أن جميع لاعبي ​مانشستر سيتي​ الذين حطموا الأرقام القياسية يستحقون البقاء في النادي "لسنوات عديدة"، لكنه يقبل أن البعض منهم قد يغادر هذا الصيف.



وقال غوارديولا: "أعتقد أن كل اللاعبين يستحقون البقاء هنا لسنوات عديدة. الجودة التي يتمتعون بها استثنائية، بلا شك. لكن الوضع يختلف عامًا بعد عام لأن هناك لاعبين يقبلون بعض الأدوار والبعض الآخر لا يقبلها. لا يتعلق الأمر بالجودة، بل يتعلق بقبول عدم اللعب في بعض الأحيان وفي تلك اللحظة يتعين على اللاعب المغادرة".

وأضاف: "هناك لاعبون، من حيث العمر والشخصية أو لأسباب عديدة، يقبلون كل الأدوار. وآخرون لا يقبلون ذلك، عندما يلعبون بشكل مثالي، لكنها مشكلة عندما لا يلعبون مع الفريق".