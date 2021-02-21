نوريس: عانيت من ضغط نفسي كبير في بداية مسيرتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

كشف سائق الفورمولا 1 في فريق ​مكلارين​ ​لاندو نوريس​ انه تعرّض لضغط نفسي كبير في بداية مسيرته في الفورمولا 1 في 2019. وقال نوريس خلال مقابلة مع BBC: "كان هناك الكثير من الضغط وكنت قلقًا بشأنه ولم يكن لدي الكثير من الثقة بالنفس.



لم يكن لدي اعتقاد مطلقًا أنه يمكنني البقاء في الفورمولا 1 لفترة طويلة أو حتى الوصول إلى هناك من الأساس. عندما لم اكن اقدم اداءً جيدًا كنت اوبّخ نفسي. من الناحية الذهنية، كنت أعاني كثيرًا، والذي ساعدني على تخطي ذلك هو التكلم عن الامر". ترجمة برنار الطيار