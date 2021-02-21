دي بروين يعلق محادثات العقد الجديد مع مان سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

علق ​كيفن دي بروين​ محادثات العقد الجديد مع ​مانشستر سيتي​.



وقالت صحيفة "ديلي ستار" إنه سيؤجل التزامه بصفقة جديدة مع مانشستر سيتي إلى ما بعد الصيف.

والمحادثات جارية بين النادي ولاعب خط الوسط البلجيكي. وحتى الآن، وعلى الرغم من ذلك، لم يتحقق أي اتفاق بين الطرفين مع حرص اللاعب على الاطلاع على الصفقات التي ستكون مطروحة على الطاولة في النافذة التالية.

يذكر ان لاعب ​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ موجود على رادار السيتي وكذلك لاعب ​بوروسيا دورتموند​ إيرلينغ براوت هالاند.