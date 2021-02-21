الدوري الايطالي: مباراة بارما وأودينيزي تنتهي بالتعادل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

ضمن فعاليات الجولة الـ23 من ​الدوري الايطالي لكرة القدم​، نجح ​أودينيزي​ في الخروج بنقطة واحدة من مواجهة مضيفه ​بارما​، حيث سجل هدفين في الشوط الثاني ليدرك التعادل.



سجل لبارما اندرياس كورنلويس في الدقيقة 3 وجوراي كوشكا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وسجل لأودينيزي ​ستيفانو أوكاكا​ في الدقيقة 64 وبرام نويتيتك في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة خشونة زائدة حيث تم اشهار 10 بطاقات صفراء، سبع لبارما (غاستون بروغمان واندرياس كورنلويس وماتيا باني و​فالنتين ميهايلا​ وهيرناني أزيفيدو جونيور و​اندريا كونتي​ ودنيس مان)، وثلاث لأودينيزي (مافين زيجيلار وخوان اوغستين موسو ورودريغو دي بول).