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الدوري الايطالي: مباراة بارما وأودينيزي تنتهي بالتعادل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

ضمن فعاليات الجولة الـ23 من ​الدوري الايطالي لكرة القدم​، نجح ​أودينيزي​ في الخروج بنقطة واحدة من مواجهة مضيفه ​بارما​، حيث سجل هدفين في الشوط الثاني ليدرك التعادل.

سجل لبارما اندرياس كورنلويس في الدقيقة 3 وجوراي كوشكا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وسجل لأودينيزي ​ستيفانو أوكاكا​ في الدقيقة 64 وبرام نويتيتك في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة خشونة زائدة حيث تم اشهار 10 بطاقات صفراء، سبع لبارما (غاستون بروغمان واندرياس كورنلويس وماتيا باني و​فالنتين ميهايلا​ وهيرناني أزيفيدو جونيور و​اندريا كونتي​ ودنيس مان)، وثلاث لأودينيزي (مافين زيجيلار وخوان اوغستين موسو ورودريغو دي بول).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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