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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الايطالي: مباراة بارما وأودينيزي تنتهي بالتعادل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021
ضمن فعاليات الجولة الـ23 من الدوري الايطالي لكرة القدم، نجح أودينيزي في الخروج بنقطة واحدة من مواجهة مضيفه بارما، حيث سجل هدفين في الشوط الثاني ليدرك التعادل.
سجل لبارما اندرياس كورنلويس في الدقيقة 3 وجوراي كوشكا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.
وسجل لأودينيزي ستيفانو أوكاكا في الدقيقة 64 وبرام نويتيتك في الدقيقة 80.
وشهدت المباراة خشونة زائدة حيث تم اشهار 10 بطاقات صفراء، سبع لبارما (غاستون بروغمان واندرياس كورنلويس وماتيا باني وفالنتين ميهايلا وهيرناني أزيفيدو جونيور واندريا كونتي ودنيس مان)، وثلاث لأودينيزي (مافين زيجيلار وخوان اوغستين موسو ورودريغو دي بول).