- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومينيغه: قد لا نعرض شروطا جديدة على سولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021
أكد الرئيس التنفيذي في بايرن ميونيخ، كارل هاينز رومينيغه، أنه لا يمكن أن يضمن الإبقاء على نيكلاس سولي في الموسم المقبل.
وينتهي عقد اللاعب في العام 2022، وقد تم ربطه مع تشيلسي ومانشستر يونايتد في تقارير صحافية في كل من ألمانيا وإنكلترا.
وقال رومينيغه: "إنه في الأساس لاعب ألماني وطني. وفلسفة نادينا هي أننا نريد اللاعبين الألمان الجيدين في بايرن ميونيخ".
وتابع: "لديه الآن عقد لمدة عام إضافي في الصيف ثم تعقد المناقشات. وبعد ذلك سنرى النتيجة التي سيتم التوصل إليها".
وأضاف: "إذا وجدنا حلاً، يسعدنا عمومًا تمديد العقد. لكن ذلك لن يكون ممكنًا إلا في ظل ظروف معينة".