اخبار الرياضه

رومينيغه: قد لا نعرض شروطا جديدة على سولي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومينيغه: قد لا نعرض شروطا جديدة على سولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أكد الرئيس التنفيذي في ​بايرن ميونيخ​، ​كارل هاينز رومينيغه​، أنه لا يمكن أن يضمن الإبقاء على ​نيكلاس سولي​ في الموسم المقبل.

وينتهي عقد اللاعب في العام 2022، وقد تم ربطه مع ​​ ومانشستر يونايتد في تقارير صحافية في كل من ألمانيا وإنكلترا.

وقال رومينيغه: "إنه في الأساس لاعب ألماني وطني. وفلسفة نادينا هي أننا نريد اللاعبين الألمان الجيدين في بايرن ميونيخ".

وتابع: "لديه الآن عقد لمدة عام إضافي في الصيف ثم تعقد المناقشات. وبعد ذلك سنرى النتيجة التي سيتم التوصل إليها".

وأضاف: "إذا وجدنا حلاً، يسعدنا عمومًا تمديد العقد. لكن ذلك لن يكون ممكنًا إلا في ظل ظروف معينة".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا