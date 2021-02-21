رومينيغه: قد لا نعرض شروطا جديدة على سولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أكد الرئيس التنفيذي في ​بايرن ميونيخ​، ​كارل هاينز رومينيغه​، أنه لا يمكن أن يضمن الإبقاء على ​نيكلاس سولي​ في الموسم المقبل.



وينتهي عقد اللاعب في العام 2022، وقد تم ربطه مع ​تشيلسي​ ومانشستر يونايتد في تقارير صحافية في كل من ألمانيا وإنكلترا.

وقال رومينيغه: "إنه في الأساس لاعب ألماني وطني. وفلسفة نادينا هي أننا نريد اللاعبين الألمان الجيدين في بايرن ميونيخ".

وتابع: "لديه الآن عقد لمدة عام إضافي في الصيف ثم تعقد المناقشات. وبعد ذلك سنرى النتيجة التي سيتم التوصل إليها".

وأضاف: "إذا وجدنا حلاً، يسعدنا عمومًا تمديد العقد. لكن ذلك لن يكون ممكنًا إلا في ظل ظروف معينة".