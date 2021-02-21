وست هام يصعد للمركز الرابع بالفوز على توتنهام

صعد وست هام يونايتد للمركز الرابع بعد أن هز الشباك في بداية كل شوط، عبر ميخائيل أنطونيو وجيسي لينجارد، ليفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

والفوز هو السابع لوست هام في آخر تسع مباريات بالدوري ليتقدم بنقطتين على تشيلسي في الصراع على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا بينما تراجع توتنهام للمركز التاسع.

ومنح أنطونيو انطلاقة مثالية لوست هام عندما تابع كرة مرتدة من الحارس هوجو لوريس في الدقيقة الخامسة، وضاعف لينجارد النتيجة بعد دقيقتين من الشوط الثاني.

لكن توتنهام أنعش آماله عندما وضع لوكاس مورا الكرة برأسه في الشباك عقب ركلة ركنية نفذها البديل جاريث بيل، وحاصر مرمى وست هام في الدقائق المتبقية.

وسدد بيل في العارضة، وحالف الحظ وست هام مجدداً في الوقت المحتسب بدل الضائع حين أراد فلاديمير سوفال إبعاد كرة لكنها اصطدمت بالمهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج-مين واصطدمت بالقائم.

وأتيحت لتوتنهام 19 محاولة على المرمى، مقابل أربع فقط لوست هام، لكنه لم يتجنب الهزيمة الخامسة في ست مباريات بالدوري ليزداد الضغط على المدرب جوزيه مورينيو.

وبينما كانت الدقائق الأخيرة صعبة على وست هام، فإنه أظهر مجدداً أنه مستعد لمواصلة مطاردة المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد أن كان على مشارف الهبوط الموسم الماضي.

وغرس المدرب ديفيد مويز الذي عاد لقيادة وست هام لفترة ثانية عندما حل محل مانويل بليجريني في ديسمبر/ كانون الأول 2019، عقلية صلبة في تشكيلته وأظهر الفريق اللندني تصميماً رائعاً على التصدي لضغط توتنهام المتأخر.

وقال مويز الذي حقق أول انتصار على مورينيو في 16 محاولة: إنها نتيجة رائعة لنا. شعرنا اليوم بأنها مهمة كبيرة للغاية. من الجيد بالنسبة لنا الخروج بهذه النتيجة والحفاظ على الزخم.

وقلل مورينيو من أهمية الحديث عن وجود أزمة، وقال إن أداء فريقه يعد بالمزيد.

وأضاف المدرب البرتغالي: بالتأكيد أشعر بالحزن. أشعر بأن النتيجة كان يجب أن تكون مختلفة بالنظر لما قدمناه خاصة في الشوط الثاني.