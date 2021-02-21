السدراني يفوز بلقب أفضل لاعب في بطولة مسبار الأمل للشطرنج

فاز لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عمار السدراني بلقب افضل لاعب مواطن في بطولة مسبار الامل للشطرنج في نسختها الأولى التي نظمها النادي افتراضياً، واختتمت، الجمعة، بمشاركة 105 لاعباً ولاعبة.

وفازت اللاعبة ميرا الحمادي من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بلقب افضل لاعبة مواطنة في البطولة، ومنحت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين الأوائل.

أشرف على المنافسات تحكيمياً مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الأوكراني أولكسندر بروهوف، وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي للشطرنج اليونانية تانيا كارالي.

وتقدم الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج بالتهنئة للاعبين الفائزين، متمنياً لمن لم يحالفه الحظ الفوز في البطولات المقبلة، وأكد أن النادي سيكون حريصاً على تنظيم المزيد من البطولات مستقبلاً، ليحظى الشطرنجيون بفرصة المنافسة والفوز بالجوائز والألقاب.

وأثنى محمد الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة على التزام المشاركين في البطولة بجميع الضوابط، كما ثمّن جهود فريق العمل مبيناً أن البطولة كانت فرصة جيدة حتى يتعرف اللاعبون إلى مستواهم في هذه الفترة الصعبة.

وأسفرت النتائج عن فوز الأستاذ الدولي الكبير الصربي ايغور ميلادينوفيك بالمركز الأول، وجاء الأستاذ الدولي الفلبيني اوليفر ديماكلينك في المركز الثاني، وحصل الأستاذ الدولي المغربي علي صبار على المركز الثالث، وجاء الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني في المركز الرابع، ونال الأوكراني كوماروف المركز الخامس.

وفازت الأستاذة الدولية الكبيرة مهري كلاديفا من تركمانستان بلقب افضل لاعبة على مستوى البطولة، فيما حاز خليفة خالد الحفيتي لقب افضل لاعب على مستوى النادي، ومنحت اللجنة المنظمة جوائز لأفضل اللاعبين بحسب الأعمار، وهم كل من: محمد سعيد اليليلي 16 سنة، وسالم جاسم البلوشي 14 سنة، وحميد الزحمي 12 سنة، وعامر سعيد اليليلي 10 سنوات، وسلطان جاسم البلوشي 8 سنوات.