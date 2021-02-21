شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء وهدف ملغي يمنحان قادش التعادل أمام برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - رويترز

احتفل ليونيل ميسي برقم قياسي جديد بخوض مباراته 506 مع برشلونة في دوري الدرجة الإسباني لكرة القدم بتسجيل هدف من ركلة جزاء، لكن فريقه اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه قادش بعد أن استقبل هدفاً متأخراً بالطريقة نفسها الأحد.

وتخطى اللاعب الأرجنتيني زميله السابق تشابي هرنانديز في قائمة الأكثر مشاركة بقميص برشلونة في تاريخ الدوري، وافتتح التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 32 بعد أن سدد بهدوء عقب تعرض بيدري لعرقلة «إيزا» لاعب قادش.

واعتمد برشلونة على التشكيلة الأساسية نفسها التي خسرت 4-1 من ضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وظهر بأداء باهت وفشل في البناء على تقدمه ، ودفع الثمن حين ارتكب كليمو لينجليه مخالفة داخل منطقة الجزاء بضرب المهاجم روبن سوبرينو أثناء محاولة تشتيت الكرة.

ولم يخطئ أليكس فرنانديز لاعب قادش الشباك عند تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 89 ليوقف سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لبرشلونة في المسابقة، بينما فشل الفريق الكتالوني في استغلال تعثر المتصدر أتليتيكو مدريد الذي خسر 2-0 من ليفانتي يوم السبت.

ويحتل برشلونة المركز الثالث ولديه 47 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف أتليتيكو وخمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.