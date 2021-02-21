«عمومية السباحة» تقرر إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً

دبي: مسعد عبد الوهاب

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للسباحة وكرة الماء والغطس، التعديلات التي طلب الاتحاد الدولي إدخالها على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وذلك في اجتماعها الذي عقد عن بعد، السبت، بحضور ممثلي 12 نادياً من أعضاء الجمعية العمومية.

وتخص التعديلات جعل شرط المؤهل الدراسي للمرشح لرئاسة الاتحاد، الثانوية العامة، بدلاً من الشهادة الجامعية، ووضع بعض القواعد المتعلقة بمكافحة المنشطات، علاوة على أخذ موافقة كتابية من الاتحاد الدولي للسباحة عند تعديل النظام الأساسي للاتحاد من قبل الجمعية العمومية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد سلطان السماحي، سعي الاتحاد إلى المضي قدماً في إنهاء عملية التعديلات من أجل تسليم الاتحاد لمجلس إدارة جديد منتخب من قبل الجمعية العمومية، وتوجه بالشكر للأندية على تفهمها لما قام به مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية من أجل الانتقال السليم لمجلس إدارة جديد.

وأدار الأمين العام للاتحاد عبدالله الوهيبي الاجتماع وقام بشرح آلية عمل الاتحاد في الفترة الماضية، وطريقة التواصل مع الاتحاد الدولي، حيث تم تكليف مكتب قانوني بصياغة الرسائل ما بين الاتحادين المحلي والدولي، بالعودة إلى الأمانة العام لاتحاد السباحة.

وكشف الوهيبي تفاصيل الاجتماع بقوله: «الجمعية العمومية غير العادية قررت أن تبدأ لجنة الانتخابات أعمالها بداية من الأسبوع الحالي، على أن يتم وضع الجدول الزمني للانتخابات وتقام خلال 45 أو 60 يوماً، ويرسل هذا الجدول الزمني للاتحاد الدولي للسباحة».

وأضاف الوهيبي: «اطلعت الجمعية العمومية غير العادية خلال الاجتماع على النقاط التي طلب الاتحاد الدولي تعديلها، ومنها أن يكون مؤهل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد هو الثانوية العامة، ولا يشترط الحصول على مؤهل جامعي، إضافة إلى أخذ موافقة كتابية من الاتحاد الدولي للسباحة عند تعديل النظام الأساسي للاتحاد من قبل الجمعية العمومية غير العادية، ووضع بعض القواعد العامة لمكافحة المنشطات ومراقبة تعاطيها خارج المنافسات».

وتابع الوهيبي: «طالب المدير التنفيذي لنادي الوصل رئيس لجنة الانتخابات محمد العامري، خلال الاجتماع بتسجيل بعض الملاحظات على التعديلات، ومنها إضافة السيادة الوطنية للمادة رقم 15.1.1، ليعطي الحق للقوانين المحلية في تطبيق بعض الإجراءات والقوانين التي تختلف من دولة إلى أخرى، إضافة إلى مراجعة بند الثانوية العامة لمنصب الرئيس؛ لأن الاتحاد الدولي نفسه قد وافق من قبل على المؤهل الجامعي، والآن طلب مؤهل الثانوية العامة، ولكن هذه التعديلات طلبتها الجمعية العمومية غير العادية من المجلس الجديد المنتخب، على أن تتم الموافقة حالياً على طلبات الاتحاد الدولي لكي يتم البدء في العملية الانتخابية».