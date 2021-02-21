«بيان رسمي».. الزمالك يعلن تفاصيل أزمة طائرة السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - قامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بتشكيل لجنة طارئة لإدارة أزمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأخيرة.

وأكدت اللجنة عبر الموقع الرسمي للنادي، أن فريق الكرة كان عالقًا بالجزائر وسط رفض دخول الطائرة الخاصة بالنادي للمسار الجوي من الجزائر للسنغال، قبل أن تتدخل إدارة الزمالك بعمل اتصالات مع كافة الجهات المسئولة لحل الأزمة.

وأوضحت إدارة النادي على استجابة كافة الجهات المسئولة لاتصالات النادي وتضافر الجهود لحل أزمة الفريق، خاصة وأنه يمثل مصر في البطولة الإفريقية، وأسفرت تلك الجهود عن حل الأزمة.



وتحركت الطائرة، من الجزائر إلى السنغال عبر المسار الجوي بدولة مالي، وتتوجه اللجنة بخالص الشكر والتقدير لوزراء الخارجية والشباب الرياضة والطيران المدني على جهودهم في حل الأزمة.

وتعرب اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن ثقتها بالفريق وقدرته على العودة من السنغال بنتيجة إيجابية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وسافر الفريق الي السنغال بقائمة تضم 23 لاعبا وهم: «محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وحمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي وطارق حامد واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بنشرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل».

بينما تم استبعاد كل من: «محمود حمدي «الونش» بسبب الإصابة في الركبة، وحازم إمام لشعوره بإجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات، ومحمد أشرف روقا لعدم انهاء اجراءات سفره، وسيف الدين الجزيري لعدم قيده إفريقيا، ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز لعدم الجاهزية».