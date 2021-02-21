انتهاء أزمة بعثة الزمالك بعد تدخل وزير الرياضة.. وطائرة الأبيض تتوجه للسنغال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انتهاء أزمة بعثة الزمالك وتوجه الطائرة الخاصة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب "اليوم السابع"، جاء ذلك عقب الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الشباب والرياضة من محمد منار وزير الطيران المدني حيث أبلغه بانتهاء الأزمة، وذلك في ضوء الاتصالات المكثفة التي قام بها وزير الشباب والرياضة مع كل من وزيري الطيران المدني والخارجية لحل أزمة فريق نادي الزمالك بعد أن رفضت سلطات موريتانيا مرور طائرة النادي الخاصة عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال، وتواجد بعثة الزمالك بالجزائر انتظاراً لحل الأزمة.

ويستضيف ملعب لات ديور، مواجهة تجمع بين الزمالك، وتونجيت السنغالي، في تمام الساعة السادسة مساءً الثلاثاء المقبل، ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك وصيف النسخة الماضية من البطولة، افتتح مشواره في المجموعات بتعادل سلبي على أرضه أمام مولودية الجزائر، بينما خسر فريق السنغالي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

استبعد المدرب باتشيكو المدافع محمود حمدي الونش من بعثة الزمالك المتجهة للسنغال بسبب الإصابة في الركبة، كذلك لم ينضم حازم إمام للبعثة بسبب شعوره بالإجهاد كما أشارت بعض التقارير الصحفية.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو بالتشكيل التالي:

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود علاء - أحمد عيد

أشرف بنشرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو

يوسف أوباما

مروان حمدي

القناة الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 7، بتعليق: علي محمد علي.