الدحيل القطري يوضح حقيقة تعاقده مع فرجاني ساسي.. والزمالك يرد

الشارقة - اميمة ياسر - خلال الساعات الماضية انتشرت بعض الأخبار التي انتشرت بشأن توقيع فرجاني ساسي، لنادي الدحيل القطري، ورحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



علق مصدر مسؤول داخل الدحيل القطري، على حقيقة الأخبار التي ترددت خلال الساعات الأخيرة، بشأن التوقيع مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك للحصول على خدماته.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" عدم صحة مثل هذه الأخبار، مؤكدًا "كل ما نُشر الت بشأن توقيع فرجاني ساسي على عقد مبدئي للانضمام لنا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عاري تمامًا عن الصحة".

وكانت هناك بعض الأخبار التي انتشرت بشأن توقيع فرجاني ساسي، لنادي الدحيل القطري، ورحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وردا على تلك الاخبار، كشف مصدر بالزمالك أن المفاوضات مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي مازالت مستمرة، مشيرًا إلى أنه يرحب بالبقاء مع الفريق الأبيض وأنهم يحاولون في الفترة الحالية الوصول إلى اتفاق مادي مناسب.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن النادي لايعرف شيئا بخصوص توقيع اللاعب لنادي الدحيل القطري مؤكدا أنه يعتقد عدم صحة هذه الأخبار بسبب موقف "ساسي" نفسه.

وأضاف المصدر أن اللاعب جلس في الساعات الماضية وقبل السفر مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة وأبدى ترحيبه بالبقاء في الزمالك، مضيفا أنه "إذا كان وقع لنادي الدحيل فلماذا يجلس مع الزمالك؟".

وكشف المصدر أن "ساسي لاعب محترم ويقدر جمهور الزمالك جيدًا ورغم أحقيته في التوقيع طبقًا للأمور القانونية إلا أنه لن يقوم بذلك إلا في حالة إعلان الزمالك فشل مفاوضات التجديد".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللواء عماد عبد العزيز رئيس الزمالك سيقود جولة مفاوضات في الساعات المقبلة مع اللاعب في السنغال لحسم هذا الملف تمامًا.