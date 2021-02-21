كلوب ينفعل على الصحفيين بسبب عدم تقدير صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، غضبه وانفعاله، عندما تلقى سؤالاً خلال مؤتمر صحفي، يتعلق بالنجم محمد صلاح، قبل قمة مرسيسايد بين الريدز وإيفرتون، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان السئوال بخصوص سبب عدم حصول محمد صلاح نجم الريدز الدولي على التقدير الكافي لدوره المهم هذا الموسم؟.

وقال كلوب مجيبا الصحفي “لا يجب أن تسألني حول سبب عدم حصوله على التقدير، لا أفهم لماذا لا يحصل على الإشادة التي يستحقها”.

وأضاف: “من غير الممكن تفسير سبب عدم حصوله على التقدير الكافي، ولكن يحصل عليها هنا في ليفربول، ونحن نقدره تماما”.

كما أضاف كلوب أن الأرقام والعروض التي يقدمها صلاح لا تكذب وهي كفيلة بمنحه التقدير.

وكان صلاح قد نجح مطلع فبراير في أن يصبح أول لاعب في ليفربول يحرز 20 هدفا على الأقل في أربعة مواسم مختلفة منذ فعلها الأسطورة إيان راش.

وتلقى ليفربول خسارة جديدة على يد إيفرتون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ريتشارلسون الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من المباراة، ثم أضاف سيجوردوسون الهدف الثاني للفريق الأزرق من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وبذلك خسر ليفربول 4 مباريات على التوالي على أرضه لأول مرة منذ عام 1923، فيما حقق إيفرتون أول فوز له على ملعب آنفيلد منذ 22 عامًا.

وبذلك تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز السادس، متفوقا بفارق الأهداف على إيفرتون.