بعد تأخر وصول البعثة للسنغال.. الزمالك في أزمة.. واتصالات بين وزيرى الرياضة والطيران

الشارقة - اميمة ياسر - مرت بعثة الزمالك بأزمة تسببت في تأجيل وصول البعثة إلى السنغال في الموعد المحدد سابقاً، رغم أنه كان من المقرر وصولها إلى هناك في تمام الساعة الثانية صباح اليوم الأحد، عقب مغادرة القاهرة في تمام السابعة مساء الأمس على متن طائرة خاصة.

وتمثلت الأزمة في رفض موريتانيا عبور طائرة الزمالك عبر المجال الجوي الخاص بها، لعدم حصولها على التصريح الأمني اللازم، و مكثت البعثة في دولة الجزائر كمحطة ترانزيت لمدة 10 ساعات. حسبما نشر موقع "اخبار اليوم".

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الزمالك بعد قليل إلى السنغال بعد حل هذه الأزمة، عقب تواصل البعثة مع المسئولين في مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، اتصالات عاجلة مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لبحث إيجاد حل سريع لأزمة بعثة الزمالك العالقة فى الجزائر، والتى لم تتمكن من السفر إلى السنغال من أجل مواجهة فريق تونجيث السنغالى الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.



ويسعى وزيرا الرياضة والطيران لحل أزمة بعثة الزمالك العالقة فى الجزائر لعدم التمكن من الحصول على تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية للتوجه إلى السنغال، الأمر الذى أدى لتعطل وصول البعثة.

وهناك محاولات مكثفة من أجل الحصول على تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية المغربية، إلا أن الأمور مازالت فى مرحلة المشاورات ولم يتم التوصل لحل نهائى.

وتعد المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا هى الأصعب فى ظل وجود فريقى الزمالك، وصيف النسخة السابقة بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة فى الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذى أقصى فريق الصفاقسى التونسى من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالى الذى فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وشهدت مباريات الجولة الأولي تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجى على تونجيت بهدفين لهدف فى تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.