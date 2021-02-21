بطولة أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يهزم ميدفيديف ويتوج بطلاً

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ملبورن : توج المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقبه التاسع ببطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب الأحد، بتغلبه على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات نظيفة، مقلصاً الفارق مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل ناديل في عدد ألقاب الغراند سلام.

وكان ديوكوفيتش في أفضل حالاته بالمباراة في مواجهة الروسي المصنف رابعاً، وألحق به هزيمة قاسية 7 5 و6 2 و6 2 أمام 7400 مشجع في ملعب "رود لايفر أرينا"، لينهي سلسلة ميدفيديف الذي بم يهزم في 20 مباراة قبل الأحد.

وبذلك، حصد الصربي لقبه الثامن عشر في البطولات الأربع الكبرى، ليصبح على بعد لقبين من فيدرر ونادال اللذين يملكان 20 لقباً لكل منهما.

وبالتالي، بات ديوكوفيتش متوّجاً بلقب البطولة الأسترالية في جميع المباريات النهائية التي خاضها حتى الآن في ملبورن، وهذا اللقب هو الثالث على التوالي، فيما فشل ميدفيديف بالظفر بتتويج كبير أول في مسيرته، لكنه سيصعد الإثنين الى المركز الثالث عالمياً للمرة الأولى في مسيرته.