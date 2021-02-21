بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان والانتر في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لديربي الغضب بين “ميلان والانتر” في أهم مباريات اليوم الاحد 21-2-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “ميلان والانتر” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وتقام مواجهة ميلان والانتر على ملعب سان سيرو، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي دوفيري”، وتنطلق صافرة بداية للقاء في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يدخل ميلان والانتر صراع القمة رقم 178 في الديربي الأشهر في إيطاليا، بل في العالم أجمع “ديربي ميلانو” أو كما يحب ان يطلق عليه عشاق الدوري الايطالي “ديربي الغضب“، وهو بالفعل كذلك حيث شهدت مباراة واحدة فقط من آخر 11 مواجهة جمعت الفريقين معدل بطاقات صفراء أقل من 6.5 انذار في المباراة الواحدة.

ويأتي الديربي في وقتٍ هو الأسوأ لفريق ميلان منذ بداية الموسم، حيث تلقى 3 هزائم في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري الايطالي، وفقد صدارة الترتيب لصالح الانتر في الجولة الماضية بعد خسارته الثالثه والأخيرة أمام “سبيزيا”.

وفي تلك الفترة (آخر 7 مباريات)، حقق الانتر 4 انتصارات، وتعادلين، بينما خسر مرة واحدة أمام “سامبدوريا”؛ ويمتلك النيراتزوري أقوى خط هجوم في الدوري الايطالي هذا الموسم حيث سجل لاعبوه 54 هدفًا، ودخل مرماه 24 كثالث أقوى خط دفاع بعد يوفنتوس ونابولي.

وتاريخيًا، يمتلك الانتر اليد العليا في ديربي الغضب أمام ميلان، إذ حقق الانتصار في 68 مباراة، مقابل 54 للروسونيري، فيما سيطر التعادل على 55 مواجهة.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم 26 يناير الماضي، وتمكن الانتر من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد، وشهدت 6 بطاقات صفراء، ونال نجم ميلان “زلاتان إبراهيموفيتش” بطاقة حمراء.

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