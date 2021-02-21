بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وقادش في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وقادش” في إحدى مباريات اليوم الاحد 21-2-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وقادش” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة برشلونة وقادش على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الاسباني “خوان مارتينيز مونويرا”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

تلقى برشلونة خسارة قاسية بنتيجة (4-1)، من “باريس سان جيرمان” في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي هنا على ملعب الكامب نو، ورغم ذلك يمر الفريق الكتالوني بفترة جيدة في الدوري الاسباني حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 11 مباراة في الليجا (فاز في 9، وتعادل في 2).

وصُدم برشلونة في مباراة الدور الأول أمام “قادش” حيث تعرض للخسارة بنتيجة (2-1)، وتعد تلك الهزيمة هي الأولى للفريق الكتالوني أمام فريق صاعد حديثًا من السيكوندا منذ موسم 1997/1998، وسيسعى اليوم للإنتقام بتحقيق الانتصار للبقاء في صراع الصدارة.

ويتواجد “برشلونة” في المركز الثالث بجدول الترتيب وبفارق 6 نقاط عن “ريال مدريد” الذي لعب مباراتين زائدتين، وجمع البلوجرانا 46 نقطة حتى الآن من 22 مباراة، انتصر في 14 مواجهة، وتعادل في 4، وخسر مثلها، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام “إلتشي”.

في المقابل، حقق “قادش” انتصار وحيد في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري الاسباني، وبالتحديد منذ فوزه على “برشلونة” في مباراة الدور الأول، وخسر في 7 مباريات، وتعادل في 3.

ويقبع “قادش” في المركز 15 بجدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، ويمتلك في جعبته 24 نقطة، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 6 مناسبات، وتعادل في مثلها، وتلقى 11 هزيمة.

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