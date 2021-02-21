بث مباشر | مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لديربي لندن “توتنهام ووست هام يونايتد”، في أهم مباريات اليوم الاحد 21-2-2021، ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة توتنهام ووست هام يونايتد على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1.

وتقام مواجهة توتنهام ووست هام يونايتد على ملعب لندن الأولمبي، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريج باوسون”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يقدم نادي وست هام يونايتد مستويات ممتازة هذا الموسم تحت قيادة “ديفيد مويس” في الدوري الانجليزي، حيث حقق 12 فوزًا، (تعادل 6، وخسر 6)، وجمع 42 نقطة بعد مرور 24 جولة، كثالث أعلى معدل نقاط للفريق في هذه المرحلة من الموسم بعدما جمع في عام 1983 (43) نقطة، و1985 (48) نقطة، علاوة على ذلك، فقد فاز الهامرز في ستة من مبارياتهم الثمانية السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل وست هام يونايتد المركز الخامس بجدول الترتيب، ويمتلك فرصة ذهبية للإرتقاء إلى المركز الرابع على حساب “تشيلسي” الذي تعادل أمس مع “ساوثامبتون” لحساب الجولة الحالية.

على الجانب الآخر، انتصر توتنهام على “وولفسبيرجر” النمساوي في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي، ولكن على المستوى المحلي عانى السيبرز كثيرًا خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث خسر أربع من آخر خمس مباريات لعبها في الدوري الانجليزي.

ويتواجد توتنهام في المركز التاسع بجدول الترتيب وفي رصيده 36 نقطة، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 10 مباريات، وتعادل في 6، وخسر في 7 مناسبات، وسجل 36 هدفًا، ودخل مرماه 25.

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