آخر الانتقالات 2021 | صفقات السبت 20 فبراير “لاعب ليبي إلى نفط البصرة، وواتفورد يُعير دالبي”

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تمت يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 ما مجموعه 14 صفقة ضمن الميركاتو الشتوي المستمر في عدد ليس بالقليل من الدوريات.

من بين الـ 14 صفقة تمت صفقة عربية واحدة كانت من نصيب نادي نفط البصرة العراقي، بعدما نجح في ضم اللاعب الليبي “مهند مصطفى المبروك” من نادي الخليج السعودي.

وقال نادي نفط البصرة في بيان رسمي يوم السبت “تم التعاقد مع لاعبيّن جديدين أحدهما ليبي والآخر من كوت دي فوار، وتقرر إضافتهما إلى قائمة الفريق الأول بشكل رسمي ضمن فترة الانتقالات الشتوية 2021 والتي تغلق في العراق نهاية شهر فبراير الجاري”.

وأكد المشرف على الكرة في نادي نفط البصرة (علاء نيروز) في حديثه مع مراسل موقع كورة “أكملنا التعاقد مع لاعب الوسط الليبي مهند المبروك الملقب بـ إيتو، وكذلك المدافع الإيفواري إيليان جامليل زوي، وسيتواجدان في تشكيلة الفريق في النصف الثاني من الدوري العراقي الممتاز”.

ويحتل نادي نفط البصرة المركز ال13 في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 21 نقطة من 19 مباراة، بفارق 10 نقاط واضحة عن نادي نفط الوسط صاحب المركز الرابع المؤهل إلى البطولة العربية للأندية، وبفارق 15 نقطة عن المركز الثالث المؤهل لتصفيات دوري أبطال آسيا والذي يحتله نادي الشرطة.

آخر الانتقالات 2021 | صفقات السبت 20 فبراير