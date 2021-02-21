آخر الانتقالات 2021 | صفقات السبت 20 فبراير “لاعب ليبي إلى نفط البصرة، وواتفورد يُعير دالبي”

تعرف على آخر انتقالات 2021 مع الخليج 365، جميع صفقات السوق حول العالم، أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية، بالاضافة إلى الانتقالات بين الأندية الدوريات العربية.
تمت يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 ما مجموعه 14 صفقة ضمن الميركاتو الشتوي المستمر في عدد ليس بالقليل من الدوريات.
من بين الـ 14 صفقة تمت صفقة عربية واحدة كانت من نصيب نادي نفط البصرة العراقي، بعدما نجح في ضم اللاعب الليبي “مهند مصطفى المبروك” من نادي الخليج السعودي.
وقال نادي نفط البصرة في بيان رسمي يوم السبت “تم التعاقد مع لاعبيّن جديدين أحدهما ليبي والآخر من كوت دي فوار، وتقرر إضافتهما إلى قائمة الفريق الأول بشكل رسمي ضمن فترة الانتقالات الشتوية 2021 والتي تغلق في العراق نهاية شهر فبراير الجاري”.
وأكد المشرف على الكرة في نادي نفط البصرة (علاء نيروز) في حديثه مع مراسل موقع كورة “أكملنا التعاقد مع لاعب الوسط الليبي مهند المبروك الملقب بـ إيتو، وكذلك المدافع الإيفواري إيليان جامليل زوي، وسيتواجدان في تشكيلة الفريق في النصف الثاني من الدوري العراقي الممتاز”.
ويحتل نادي نفط البصرة المركز ال13 في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 21 نقطة من 19 مباراة، بفارق 10 نقاط واضحة عن نادي نفط الوسط صاحب المركز الرابع المؤهل إلى البطولة العربية للأندية، وبفارق 15 نقطة عن المركز الثالث المؤهل لتصفيات دوري أبطال آسيا والذي يحتله نادي الشرطة.
آخر الانتقالات 2021 | صفقات السبت 20 فبراير
- سام بادلي (إنجلترا) – من واتفورد الإنجليزي إلى ستوكبورت كاونتي الإنجليزي “إعارة لمدة شهر واحد تنتهي 19 مارس 2021”
- إيليان جامليل زوي (كوت دي فوار) – انتقل من نفط ميسان العراقي إلى نفط البصرة العراقي “غير معلنة”
- مهند المبروك إيتو (ليبيا) – انتقل من الخليج السعودي إلى نفط البصرة العراقي.
- مايك فوندوب (إنجلترا – الكاميرون) – انتقل من ألديرشوت تاون الإنجليزي إلى بورتون البيون الإنجليزي “انتقال حر”.
- سيبريان ماسيجيفسكي (بولندا) – انتقل من أولمبيا جرودزادز البولندي إلى زافيزا بيدجوسيتش البولندي “انتقال حر”.
- ميشال باتليت (بولندا) – انتقل من بودبيسكيدزي البولندي إلى MSK كلوسزبورك البولندي “اعارة 6 أشهر”.
- كريستوفر ليفي سيجتريجسون (آيسلندا) – انتقل من إبروتافيلاج ريكجافيكور الآيسلندي إلى فولسونجور الآيسلندي “إعارة حتى 18 أكتوبر 2021”.
- دوجلاس بالديني لوبيس (البرازيل) – انتقل من أجريميكاو سبورتيفا آرابيراكونينسي البرازيلي إلى ميتروبوليتانو SC البرازيلي “انتقال حر”.
- بوبان دورديفيتش (الجبل الأسود) – انتقل من أكتوبي الكازاخستاني إلى مورنار المونتينجري “انتقال حر”
- كفاح موسى مراد (آيسلندا) – انتقل من ليكنير الآيسلندي إلى فولسونجور الآيسلندي “انتقال حر”
- سامويل تشافير بريتو (البرازيل) – انتقل من سييارا البرازيلي إلى فلومينينسي البرازيلي “1.2 مليون دولار”
- برانيسلاف يانكوفيتش (الجبل الأسود) – انتقل من سوتجيسكا المونتينجري إلى توران الأذربيجاني “انتقال حر”.
- لويز تينجا (البرازيل) – انتقل من سانتا كروز البرازيلي إلى بروسكوي البرازيلي “انتقال حر”.
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