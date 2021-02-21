الامارات | الموت يفجع الأسطورة رونالدينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع الأسطورة رونالدينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن والدة اللاعب البرازيلي رونالدينيو "دونا ميجولينا"، توفيت متأثرة بفيروس كورونا.



وأوضحت صحيفة "غلوبو" أن "دونا" تم نقلها لتلقي العلاج في المستشفى، لكن مضاعفات فيروس كورونا أدت لوفاتها بعد تغلبها على إصابتها بالسرطان قبل ذلك.



وقدم عمدة مدينة ميناس جيرايس، ألكسندر خليل تعازيه للنجم البرازيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نعى نادي أتلتيكو مينيرو وفاة والدة رونالدينيو.

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