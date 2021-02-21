الامارات | بالفيديو.. "السباحة الإماراتية" تنظم أول بطولة بعد "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "السباحة الإماراتية" تنظم أول بطولة بعد "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الإمارات للسباحة بطولة الدولة الشتوية، في مجمع حمدان رياضي بمشاركة 48 سباح وسباحة من 7 أندية شاركت في البطولة الأولى والتي أقيمت لفئة 18 سنة وأكبر، طبقاً للشروط العامة لإقامة البطولات التي تمنع إقامة أي بطولات لعمر أقل من 18 عاماً، وهي أول بطولة تقام بعد توقف وصل إلى عاماً كاملاً بسبب تفشي فيروس كورونا.



وأكدت رئيسة اللجنة الفنية لاتحاد السباحة مريم الشامسي، لـ "الإمارات اليوم"، أن البطولة الأولى شهدت إجراءات احترازية مشددة وأكثر من 6 اجتماعات قبل انطلاقها لوضع الشروط العامة التي تضمن السلامة لكافة المشاركين، ومن أهم الإجراءات التي تم وضعها هي إجراء فحص كورونا، التباعد الاجتماعي، التعقيم بعد كل سباق وعدد كبير من الاشتراطات.

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