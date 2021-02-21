الامارات | بالفيديو: مسلّح يهدد رياضي ويجبره على تعمد الخسارة في أفغانستان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: مسلّح يهدد رياضي ويجبره على تعمد الخسارة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف المقاتل البرازيلي ليوناردو باربوسا بتعمّده الخسارة في نزاله أمام الأفغاني أحمد والي، في بطولة بطولة "ترولي غراند القتالية" التي أقيمت في أفغانستان، وذلك بعد تلقيه تهديدات بالسلاح في غرفة تغيير الملابس من قبل رجل مسلح رآه باربوسا لاحقا بالقرب من القفص أثناء النزال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه باربوسا وهو يسقط فجأة بشكل مثير للريبة قبل أن يفسح المجال لخصمه بالانقضاض عليه ومن ثم الفوز، الأمر الذي اضطر الحكم للتدخل وإعلان فوز أحمد والي وسط أجواء فرحة عارمة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم تصريحات عن باربوسا فال فيها: "لقد تخليت عن القتال في الجولة الثانية.. كانت تدور أفكار مختلفة في رأسي.. لدي ابن وعائلة.. استمر (الرجل) في الصراخ بحدة.. اقترب من القفص بين الجولتين الأولى والثانية وبدأ يقول شيئا مشابها لما قاله في غرفة تغيير الملابس، ولكن بحدة أكبر".

وأضاف: "لقد كنت متفوقا في النزال، لقد فزت بالجولة الأولى، وخصمي تعرض لكسر في الأنف، وفي اليوم التالي احتاج لعملية جراحية، وأعتقد أنني كنت سأفوز، لكنني شعرت أنني لا أستطيع فعل أي شيء في هذه المواجهة".

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