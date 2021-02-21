شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو بارني عن فشل مانويل جوزيه خارج الأهلي: العيب فى المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيدرو بارنى، المدير الفنى السابق للإسماعيلى والجونة، وأحد أعضاء الجهاز الفنى لمانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلي، أنه من الصعب أن يكرر أى مدرب ما فعله مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء، وقال بارنى فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، بإمكانك أن تقارن جوزيه بغيره، ولكن أعتقد أن نتائج جوزيه كانت جميلة ومهمة ومن الصعب أن تتكرر ومن الصعب أن يفعل أى مدرب ما فعله جوزيه، ربما فى المستقبل تجد شخصاً مثله ولكن لا أدري.

وأضاف بارنى، تعلمت الكثير من جوزيه فهو صاحب شخصية عظيمة، واللاعبون لم يخافوا منه أبدا بل كانوا يحترمونه ويحبونه، وما فعله كان لصالحهم من أجل أن يحسنوا من مستواهم ولهذا أحبوه وكل ما فعله كان التحفيز والنصح.

وتابع بارنى، كانت لى تجربة كبيرة مع جوزيه وتعلمت منه الطريقة التى يفكر بها فى التعامل مع اللاعب المصري، الذى يمتلك مهارة عالية، ولكنه لا يؤمن بقدراته وهو ما فعله جوزية جعلهم يثقون فى أنفسهم.

وأشار إلى أنه كانت هناك أماكن مختلفة وتواجدت معه فى السعودية وإيران، ولكن الواقع كان مختلفاً فالمنتخب لم يكن يستطيع الفوز ببطولة قارية، ولكن الأمر فى مصر لم يكن على نفس المستوى، الأهلى حقق أفضل نتائج فى تاريخه مع جوزية، ومنذ رحيله فى 2010 لم تعد تلك النتائج، والظروف مختلفة من مكان لآخر وليست المشكلة هى جوزيه نفسه.

وأكد بارنى أن جوزيه حقق نتائج كبيرة فى البرتغال، ولكى يكون المدرب ناجحا يجب أن توفر لها ظروفا مناسبة ولاعبين أكفاء قادرين على تنفيذ طريقته.

واختتم بارنى قائلا، "تجربتى مع الإسماعيلى الأفضل فى الفترة الماضية بالنسبة لى واكتسبت منها الكثير من الخبرات، والإسماعيلى كان مركزه متأخرا فى الدورى ولعبنا مع فرق كبيرة مثل الزمالك والمصري، وتجربة الجونة كانت جيدة أيضاً، وكنت قد وصلت فى ظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وعانينا من ضغط المباريات ثم توقف الدوري، ولم نقدم نتائج جيدة بعد العودة.