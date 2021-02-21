شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد مشاركة طاهر محمد طاهر في التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من الخميس المقبل، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أنه يتابع الحالة الطبية للاعب طاهر محمد طاهر المتواجد في القاهرة، ويغيب طاهر محمد طاهر عن مواجهة سيمبا التنزاني؛ بسبب شكواه من شد في العضلة الضامة.

وأكد أبو عبلة أن طاهر محمد طاهر بات في المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الخميس المقبل.

يذكر أن طاهر محمد طاهر غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام المريخ السوداني؛ بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة. ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جيمخانا في دار السلام بتنزانيا.

فيما حرص موسى ماتلابا، محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على إعداد فيديوهات خاصة بفريق سيمبا التنزانى لتقسيمها على لاعبي الأهلي، وفقا لتعليمات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وطلب موسيماني من اللاعبين مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالفريق التنزاني فى أوقات الراحة عبر أجهزتهم الهاتفية الخاصة.

ويحرص موسيماني والجهاز الفني على تقديم كافة المعلومات والفيديوهات الخاصة بفريق سيمبا التنزاني للاعبي الأهلي؛ للتعرف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جيمخانا بدار السلام. ويستعد الأهلي بكل قوة لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.