شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات ودية بين قدامى الأندية فى مئوية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مسؤولو اتحاد الكرة اقامة عددا من المباريات الودية بين قدامي الأندية في الدوري المصري، مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري والمحلة، فى إطار الاحتفال بمئوية الجبلاية المقرر لها 3 ديسمبر من العام الجارى.

واستقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على بدء الاحتفالات بمئوية اتحاد الكرة بداية من شهر إبريل المقبل حتي شهر ديسمبر، ومن ضمن المقترحات إقامة أكثر من مباراة ودية من بينها مباريات لقدامى الأندية.