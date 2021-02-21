شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات ودية بين قدامى الأندية فى مئوية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينظم مسؤولو اتحاد الكرة اقامة عددا من المباريات الودية بين قدامي الأندية في الدوري المصري، مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري والمحلة، فى إطار الاحتفال بمئوية الجبلاية المقرر لها 3 ديسمبر من العام الجارى.
واستقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على بدء الاحتفالات بمئوية اتحاد الكرة بداية من شهر إبريل المقبل حتي شهر ديسمبر، ومن ضمن المقترحات إقامة أكثر من مباراة ودية من بينها مباريات لقدامى الأندية.
واستقر مسئولو الجبلاية على إصدار كتيب فى مئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، على أن يتضمن معظم الإنجازات التى تحققت وأسماء رؤساء الاتحاد من بداية تأسيس اتحاد الكرة.
كما يتضمن كتيب مئوية اتحاد الكرة العديد من نجوم كزة القدم المؤثرين وأيضا الشخصيات المؤثرة إداريا ونبذة عنهم، إلى جانب العديد من الأحداث التاريخية للجبلاية.
وتقرر تخصيص درع خاص لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى مئوية اتحاد الكرة المصرى، المقرر لها يوم 3 ديسمبر من العام الجارى، فى الاحتفالية الخاصة بمرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة، باعتبار صلاح أفضل لاعب محترف فى تاريخ مصر بعد حصوله على العديد من الجوائز والألقاب العالمية ومنها أفضل ثالث لاعب فى العالم وحصوله على أفضل لاعب أفريقى مرتين