شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي السابق: المدربون الأجانب ورطوا الدراويش على ملعبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر، المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن أبناء النادى بذلوا أقصى طاقتهم للخروج بالفريق من النفق المظلم الذى دخل فيه بسبب النتائج السلبية طوال الفترة الماضية، وقال خضر فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الاسماعيلي يعاني من فترة طويلة، ليس هذا ما تنتظره الجماهير الإسماعيلاوية، وأعتقد أن جماهير الأهلي والزمالك اختيارهم الثانى هو الإسماعيلي، نعيش فى مشاكل منذ فترة واضحة، وتغيير المدربين وعدم الاستقرار هو الأساس.

وأضاف خضر، الإسماعيلي يمتلك أسماء تدريبية كبيرة، وهناك هجمة كبيرة على أبناء النادى، رغم الجهد الذى بذلوه، وعندما توليت مسئولية الإسماعيلي واجهت أزمة هروب اللاعبين الأجانب بالكامل، موضحا أن المدربين الأجانب لم يقدموا أى إضافة للفريق على العكس كان هناك تراجع كبير فى النتائج والأداء، وتعرضنا للخسارة على ملعبنا بشكل غير طبيعي، كنا نحتاج فى تلك الفترة إلى مدرب مصرى متمكن.

وتابع، الإسماعيلي يحتاج إلى الدعم فى عدة مراكز، وأبرزها قلب الدفاع، وهى أكبر مشكلة لدينا، والمدرب عليه ضبط الشكل الدفاعي، وهذا سيظهر في مباراة إنبي خاصة أن الفريق البترولى يمتلك سرعات كثيرة.

واختتم مدرب الإسماعيلى الأسبق، الجماهير حزينة جداً، ويجب أن نقف جميعاً ونتحد سواء جماهير أو إدارة للخروج من الكبوة، والفريق لديه لاعبين مميزين جداً، وهم أفضل من 13 فريق بالدوري مثلاً، والفترة المقبلة صعبة والدوري صعب، والفرق الصاعدة في بداية الموسم قدموا نتائج محترمة، والاسماعيلي قادر على العودة والمباريات كلها في المتناول، ويجب أن نبني على الأداء الذى ظهر في لقاء الزمالك، نحتاج إلى انضباط دفاعي أكثر، لكي يكون الفريق متواجد في وسط الجدول ونحتاج إلى مدير فني متمكن، واللاعبين هم أهم عنصر بالمنظومة.