شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بالسنغال تعلن تأخر وصول بعثة الزمالك بسبب تصاريح دخول موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال، عن وجود أزمة فى وصول بعثة الزمالك إلى السنغال، بسبب تصاريح دخول الأراضي الموريتانية، وقالت السفيرة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الزمالك لم يصل حتى الآن لوجود مشكلة فى الطيران، وحالياً الفريق بالجزائر وليس لديهم تصريح لدخول الأجواء المورتيانية، وطلعوا مرتين وحاولوا ورجعوا مرة أخرى وحالياً حاولون الوصول عن طريق المغرب ونتابع معهم

وأضافت السفيرة المصرية، كان المفترض وصول البعثة فى الساعة الواحدة بتوقيت السنغال، وكان من المفترض بدء التدريبات حالياً، مشيرة إلى أن البعثة فوجئت خلال دخولهم على الحدود الموريتانية بعدم وجود تصريح، وهذا خطأ شركة الطيران، ولا يمكنني تحديد سبب الأزمة.