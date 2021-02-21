شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتنزانيا: سيمبا بدأ طبع تذاكر مباراة الأهلى وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر فى تنزانيا، كواليس استعدادات نادى سيمبا لمواجهة الأهلى بدورى الأبطال الأفريقى، وقال محمد جابر أبو الوفا فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تنزانيا دولة خالية من كورونا، بحسب تصريحات مسئولى الدولة هنا، ولكن الدولة تحث المواطنين باستمرار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادى الفيروس اللعين ".

وأضاف سفير مصر في تنزانيا، "تواصلت مع رئيس اتحاد الكرة التنزانى صباح اليوم وأبلغنى بحصول مسئولى سيمبا على موافقة الكاف على حضور نصف العدد المسموح له المباراة، وبما أن الملعب يتسع لـ 60 ألف مشجع فلقد بدأ سيمبا طبع 30 ألف تذكرة للمباراة، ولكن حتى الآن ليس هناك معلومات عن التذاكر التى تم بيعها".

وتابع، "تنزانيا دولة تعدادها 58 مليون نسمة نصفهم مسلمون والآخر مسيحيون، وتجمعهم روابط مشتركة كثيرة مع الشعب المصرى، كما يحبون الكرة المصرية كثيراً ووصفوا الأهلى بالفريق العالمى الذى حقق إنجازات ضخمة على الصعيد المصرى والأفريقى والعالمى، وهناك مشجعون تنزانيون كانوا يساندون الأهلى فى كأس العالم للأندية الأخيرة".

ويخوض فريق الأهلي مرانه الأساسى فى تنزانيا اليوم، ضمن تحضيراته لمواجهة سيمبا التنزانى الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والذى ينوى خلاله بيتسو موسيمانى ومعاونوه وضع خطة مباراة سيمبا والطريقة التى سيعتمدها الجهاز الفنى فى مواجهة بطل تنزانيا، والأسلوب الخططى الذى ينوى تطبيقه أمام سيمبا.

ويرغب موسيمانى فى اللعب بطريقة مختلفة تتماشى مع طريقة لعب سيمبا، بعدما استغل التدريب الوحيد الذى سبق سفر بعثة الأهلى إلى تنزانيا لتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية وإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح بعض الجمل التى ينوى تطبيقها فى مباراة الثلاثاء، بخلاف تدريب اللاعبين على التصويب بعيد المدى ليكون أحد الحلول والأساليب التى سيعتمدها موسيماني، لاسيما أن حارس مرمى سيمبا لا يجيد التعامل مع التسديدات بعيدة المدى.