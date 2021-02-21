شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما ألقى رضا عبد العال ثعبانا فى غرفة مدرب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة، التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أحمد السيد، مدافع الأهلى الأسبق، عن أحد المواقف المثيرة لنجم الأهلى الأسبق رضا عبد العال خلال فترة وجوده فى القلعة الحمراء. وقال أحمد السيد فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "فى بداية تصعيدى عام 1996 للفريق الأول كنت أتواجد مع نجوم الفريق أمثال رضا عبد العال وعلى ماهر".

وأضاف أحمد السيد، رضا عبد العال استفسر من تسوبيل مدرب الفريق وقتها وأحمد ماهر عضو الجهاز الفنى عن موقفه من المشاركة فى إحدى المباريات، وأكد له مدرب الفريق أنه غير متواجد، ليقوم رضا عبد العال بإلقاء ثعبان فى غرفة المدرب وأغلق الباب بعدها".