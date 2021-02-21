شكرا لقرائتكم خبر عن مسحتان للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم للرماية كإجراء احترازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، عن إجراء مسحتين للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر على ميادين نادى الصيد بدءا من الأربعاء المقبل والتى تستمر حتى يوم 4 مارس المقبل.

وقال حازم حسنى، إن المنخبات المشاركة ستحضر إلى القاهرة بتقرير مسحة قبل الوصول، على أن تخضع جميع الفريق لمسحة جديدة بعد 24 ساعة من الوصول، على أن يتم عمل مسحة جديدة بعد 72 ساعة من الأولى للاطمئنان على فيروس كورونا.

وأكدت 31 دولة المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" التى تنطلق الأربعاء المقبل وتستمر حتى يوم 4 مارس، بالإضافة لمصر" البلد المنظم " ليصبح العدد 32 دولة تشارك فى البطولة .

وتضم قائمة الدول المشاركة كلا من: الأرجنتين و أرمينيا و كندا و تشيلى و كولمبيا و كرواتيا و قبرص و التشيك و الدنمارك و أسبانيا و اليونان و الهند و كازاخستان و السعودية و الكويت و ليبيا ولبنان و لوكسمبرج و المغرب و النرويج و بيرو و بولندا و قطر و رومانيا و روسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا و سوريا و الإمارات و أوكرانيا و مصر

يشهد جدول منافسات كأس العالم للرماية يوم الأربعاء، مسابقات إسكيت رجال وفرق رجال وسيدات، فيما يقام يوم 25 فبراير منافسات نهائيات إسكيت سيدات، على أن تشهد البطولة راحة يوم الجمعة، قبل أن تقام منافسات الفرق مختلط إسكين و نهائيات المختلط يوم 27 من الشهر نفسه.

أما يوم 28 فبراير، فيشهد تدريب رسمى حفرة رجال وسيدات على أن تقام منافسات الحفرة يومى 1 و 2 مارس على أن تقام النهائيات أيام 2 و 3 و 4 من نفس الشهر .