شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: حسام البدرى مجبر على قائمة محددة فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السعيد، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن الاختيارات الفنية لحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب فى قائمة الفراعنة، التى تستعد لاستكمال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، ستكون ثابتة ومعروفة، خاصة فى الجبهتين اليمنى واليسرى. وقال السعيد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، اللاعب الدولى له مواصفات خاصة مع احترامى لجميع اللاعبين المتألقين فى الدوري، فى اليسار واليمين لدينا صلاح وتريزيجيه والأمر منتهي، بعد ذلك زيزو والشحات بدلاء، وهذا لا يقلل مطلقاً من عمر كمال عبد الواحد وشريف دابو.

وأضاف السعيد، الأهم الآن هو أن المنتخب يستعد لخوض مباريات رسمية، ويحتاج للاعبين لديهم خبرات أفريقية ودولية، وهو ما يتوفر فى زيزو والشحات، وانضما لمعسكرات سابقة ولعبا تحت قيادة البدرى وفهموا أسلوبه.

وأشار إلى أنه لو كان هناك معسكر طويل إلى حد ما فيمكن منح الفرصة للعناصر الجديدة لاكتساب الخبرة، وبخصوص أحمد رفعت فاللاعب ليس جديداً على البدرى وسبق له اللعب معه فى المنتخب الأولمبي.

واختتم نجم الأهلى والزمالك قائلا، "اللاعب الدولى يبنى شخصيته بالاحتكاك والخبرة، والتدريب يفرق كثيراً، وهناك بعض اللاعبين يتألقون دون أن تسبق لهم المشاركة مع منتخب الناشئين والشباب وينضمون للمنتخب الأول مثل حسين الشحات لم ينضم للمنتخبات منذ صغره، واللاعب الذى يلعب مباريات فى الأهلى والزمالك يكتسب الخبرات الكافية لأنه يلعب تحت كل الضغوط الإعلامية والجماهيرية.

وأثارت تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية الجدل حول موقف المحترفين فى مباراتىّ المنتخب المقبلتين خاصة أن المنتخب يعتمد بشكل كبير على المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومحمود تريزيجيه صانع ألعاب أستون فيلا الانجليزى وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى ومصطفى محمد مهاجم جالطا سراى التركى.

ويحق لمنتخب مصر إعلان أسماء اللاعبين المحترفين واستدعائهم من أنديتهم قبل 15 يوما من انطلاق المعسكر لخوض المباريات الرسمية.

وكشف رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أيضا أن المنتخب الأول سيخوض مباراة مع جزر القمر باستاد القاهرة، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون فى الفترة من 22 إلى 30 مارس المقبل، ويتخللها مباراة أخرى مع كينيا فى كينيا فى الجولة السادسة والأخيرة، وذلك تأكيداً لما انفرد به الخليج 365 حول استقرار اللجنة الثلاثية على إقامة مباراة الفراعنة وجزر القمر باستاد القاهرة .

وتطرق رئيس الجبلاية للزيادة فى عقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، وكشف أن الزيادة فى العقد تمت لأن العقد كان به هذا البند 10% بعد أول عام، كما أن اللجنة الخماسية قامت بإرجاء القرار، وبالتالى تمت زيادة عقد حسام البدرى أول شهر يناير، وبناءً عليه تم مخاطبة الجهة الادارية للاستفسار عن صرف الزيادة للمنتخب قبل شهر يناير أم لا .