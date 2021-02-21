شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد مشاركة على معلول فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالأهلي، أن على معلول، ظهير أيسر الفريق، بدأ التعافى من إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وقال أبو عبلة إن «معلول» سينتظم فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى بداية من الخميس المقبل ولمدة 48 ساعة، وينتظم بعدها بشكل طبيعى فى تدريبات الفريق الجماعية.

وأكد أبو عبلة أن معلول سيكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة عقب مواجهة سيمبا التنزاني، وذلك بعد انتهاء اللاعب من برنامجه التأهيلى المنفرد فى القاهرة .

ويخوض الأهلى مرانه الثانى فى الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جيمخانا فى دار السلام بتنزانيا. ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سيمبا التنزانى والمحدد لها الثالثة بعد عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، تقرر مشاركة ناصر ماهر وكريم نيدفيد ثنائى الأهلى بالتدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب عودة بعثة الأهلى من تنزانيا، بعد انتهاء الثنائى من برنامجهما التأهيلى وجاهزيتهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى بعد تعافى ناصر من الإصابة بخلع فى الكتف وتعافى نيدفيد من الإصابة فى غضروف الركبة، وإجراء الثنائى عملية جراحية.

ومن المقرر أن يصبح ناصر ماهر ونيدفيد متاحين للاستعانة بهما فى مباريات الأهلى القادمة بعد التدرج فى مشاركتهما بالمران الجماعى واكتساب فورمة المباريات الغائبة عنهم، بسبب غيابهما الطويل، خاصة كريم نيدفيد الذى يبتعد عن المشاركة فى المباريات الرسمية منذ ما يقرب من عامين.

ويعود الأهلى لاستئناف الدورى من خلال مواجهة نظيره طلائع الجيش يوم 28 فبراير بملعب استاد "الأهلى WE السلام" الساعة السابعة والنصف ضمن الجولة الـ14 لمسابقة الدوري.

ولم يحدد موعد مباراة الأهلى وسموحة فى الجولة الـ11 من عمر الدوري، بينما يلعب يوم 10 مارس أمام الإسماعيلى فى ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية فى لقاء مؤجل من الجولة الـ12 الساعة السابعة والنصف مساءً.

فيما تقرر خوض الأهلى مباراته المؤجلة من الجولة الـ13 لمسابقة الدورى أمام إنبى بملعب استاد بتروسبورت يوم 22 إبريل.