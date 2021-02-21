شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إسناد الـvar فى دور الـ16 بكأس مصر لشركة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 بكأس مصر بتطبيق تقنية حكم الفيديو var علي أن يتم إسنادها لشركة جديدة للحكم على مستوى الشركة، تمهيدا للتعاقد معها من خلال مناقصة من قبل اتحاد الكرة.

واقتربت شركة ألمانية لتقنية الـvar من التواجد بالدورى المصرى خلال الفترة المقبلة لتكون شركة ثالثة فى الدورى مع الشركة الإسبانية التى تدير البطولة من أول الموسم الجارى، بالإضافة إلى الشركة الإنجليزية التى عقدت اجتماعا منذ عدة أيام مع مسئولى اتحاد الكرة.

واتفق مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة مع شركة الـvar الإنجليزية على تطبيق التقنية فى عدد من مباريات الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، من أجل الحكم على التقنية، وفى حال الوصول إلى حلول ترضى الطرفين سيتم البدء فى إجراءات التعاقد معها عن طريق عمل مناقصة.

واستقبل الاتحاد المصرى لكرة القدم منذ عدة أيام مندوباً عن إحدى الشركات العالمية المعتمدة لدى الفيفا لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، للاطلاع على أحدث ما طرأ على التقنية عالميا، وهو ما تم تطبيقه مؤخرا بمعرفة الشركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة، وأبدى مندوب الشركة استعدادها للتعاون مع الاتحاد المصرى فيما يتعلق بالتقنية