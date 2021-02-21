شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يستكشفون نقاط القوة والضعف فى سيمبا التنزاني بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص موسى ماتلابا، محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على إعداد فيديوهات خاصة بفريق سيمبا التنزانى لتقسيمها على لاعبي الأهلي، وفقا لتعليمات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وطلب موسيماني من اللاعبين مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالفريق التنزاني فى أوقات الراحة عبر أجهزتهم الهاتفية الخاصة.

ويحرص موسيماني والجهاز الفني على تقديم كافة المعلومات والفيديوهات الخاصة بفريق سيمبا التنزاني للاعبي الأهلي؛ للتعرف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جيمخانا بدار السلام. ويستعد الأهلي بكل قوة لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، يعود حسين الشحات لاعب الأهلي لمباريات الفريق الأفريقية عقب مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد انتهاء إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي، ومن المقرر أن ينضم الشحات لرحلة الأهلي فى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بالحولة الثالثة لدور المجموعات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إيقاف حسين الشحات أربع مباريات بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبرالماضى الذى حسمه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحصد النجمة الأفريقية التاسعة.

وغاب الشحات عن الأهلي فى مباراتي سونيديب بطل النيجر بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية، كما غاب عن مباراة المريخ السوداني الثلاثاء الماضى باستاد القاهرة في الجولة الأولى لدور المجموعات والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، ويغيب الشحات عن مواجهة سيمبا الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات، على أن يعود الشحات للأهلي فى الجولة الثالثة أمام فيتا كلوب