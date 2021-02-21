شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بالسنغال: بعثة الزمالك حاليا فى الجزائر بانتظار الحصول على التصاريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال، تفاصيل أزمة تأخر وصول بعثة الزمالك إلى السنغال، مؤكدة أن الأمر يتعلق بجانب فنى بشأن تصاريح دخول الأراضى الموريتانية، وقالت السفيرة فى تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك لم يصل حتى الآن لوجود مشكلة فى الطيران، وحالياً الفريق بالجزائر وليس لديه تصريح لدخول الأجواء المورتيانية، وطلعوا مرتين وحاولوا ورجعوا مرة أخرى وحالياً حاولون الوصول عن طريق المغرب ونتابع معهم".

وأضافت السفيرة المصرية، كان المفترض وصول البعثة فى الساعة الواحدة بتوقيت السنغال، وكان من المفترض بدء التدريبات حالياً، مشيرة إلى أن البعثة فوجئت خلال دخولهم على الحدود الموريتانية بعدم وجود تصريح، وهذا خطأ شركة الطيران، ولا يمكننى تحديد سبب الأزمة.

وأضافت السفيرة نهى خضر، "السفارة المصرية فى السنغال تتابع عن كثب وترقب مصير رحلة الزمالك، الناس باتت فى الشارع لانتظار البعثة ولا نعلم ماذا سيحدث فى الساعات المقبلة".

وتابعت، "يوجد حظر تجول فى السنغال من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً بسبب كورونا، ورغم أن أرقام الإصابات فى أفريقيا لا تقارن بأوربا ولكن بالنسبة للتعداد والرعاية الصحية يبدو الأمر مقلقاً، فقد ظهرت بالأمس 800 حالة إصابة بكورونا أغلبها من كبار السن وحالات صعبة لذا تم منع كل النجمعات وإغلاق المطاعم والمناسك الدينية".

وعن الجمهور قالت نهى خضر، "تم السماح بحضور 100 مشجع لفريق تونجيث ومثلهم للزمالك، الشعب السنغالى يحب الكرة المصرية ويقدر انجازاتها كثيراً".

وفى سياق متصل، يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو مع أفراد جهازه المعاون الطريقة التى سيعتمد عليها فى مواجهة تونجيت، ويبحث عدم الاعتماد على مهاجم صريح خلال مواجهة تونجيث السنغالى، خاصة أن مروان حمدى مازل يحتاج لمزيد من الخبرة فى المواجهات الأفريقية خارج الأرض، فضلاً عن حاجته لمزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق.

وتعد المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا هى الأصعب فى ظل وجود فريقى الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة فى الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذى أقصى فريق الصفاقسى التونسى من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالى الذى فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.

وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجى على تونجيت بهدفين لهدف فى تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.