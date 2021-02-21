شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استضافة كأس العالم للرماية انعكاس إيجابى لنجاح مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية، والتى تنطلق فى الفترة من 22 فبراير إلى 4 مارس المقبل، يأتى ضمن استضافة مصر لعدد كبير من البطولة فى الفترة الأخيرة، سواء الماضية أو المقبلة.

وقال وزير الرياضة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن استضافة للبطولة اتجاه إيجابى من نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى استضافتها مصر يناير الماضى، ونالت إشادات وأبهرت دول العالم وجميع الوفود التى شاركت فى المنافسات.

وأضاف صبحى أن مصر ستشهد الفترة المقبلة استضافة بطولات على مستوى الرماية والسلاح والدراجات، بالإضافة إلى أكثر من بطولة، موضحا أن الجميع يتكاتف لإنجاح البطولات، ووزارة الرياضة تنسق مع وزارة الصحة فى الجانب الطبى للبطولة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والبروتوكول الطبى، لضمان سلامة الجميع .

وأكدت 32 دولة المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية، وهى الأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلى و كولمبيا و كرواتيا و قبرص و التشيك و الدنمارك وإسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية و الكويت و ليبيا ولبنان و لوكسمبرج و المغرب و النرويج و بيرو و بولندا و قطر و رومانيا و روسيا و سلوفينيا و السودان و سلوفاكيا و سوريا و الإمارات و أوكرانيا و مصر .