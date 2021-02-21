شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية فى الإنتاج الحربى لعلاج "أضعف دفاع" قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص حمادة صدقى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، على علاج الأخطاء الدفاعية التى يرتكبها مدافعو فريقه والتى كلفت الفريق اهتزاز شباكه بـ27 هدفا ليكون أضعف خط دفاع فى بطولة الدوري . ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة إنبى فى الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري، ويسعى صدقى لتحقيق الفوز على إنبى لانتشال الإنتاج من عثراته واكتساب دفعة معنوية للاعبين تساهم فى بداية خطة انتفاضة للفريق.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء، ثم خسر من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري، ليتجمد رصيده عند النقطة التاسعة فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.

من جهته أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن فريقه قادر على تصحيح مساره بجدول الدورى فى الأسابيع المقبلة، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مش قلقان على الإنتاج الحربى، نمر بكبوة بعد رحيل بعض اللاعبين وتغيير الجهاز الفنى لكنى واثق فى قدرة الفريق على تعديل مساره بمسابقة الدوري الممتاز فى الأسابيع المقبلة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "نجحنا فى التعاقد مع صفقات مميزة بالميركاتو الشتوى لسد العجز فى بعض المراكز التى تسببت فى تراجع نتائج الفريق، والوافدون الجدد سيقدمون إضافات كبرى للفريق بمجرد إنسجامهم مع القدامى".

في سياق مختلف، يرى حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى أن رحيل 6 نجوم عن الفريق سبب التراجع هذا الموسم، مؤكداً أن المنافسة على القمة أو حتى الهروب من الهبوط ستكون مشتعلة حتى الأسبوع الأخير للدورى، وقال حمادة صدقى فى تصريحات صحفية: "رحيل 6 لاعبين عن الإنتاج فى الميركاتو الصيفى وآخرهم باسم مرسى فى الميركاتو الشتوى تسبب فى تراجع نتائج الفريق بشكل كبير، لكننا تعاقدنا مع عدد مميز من اللاعبين لتعويضهم".